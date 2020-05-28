28 Mayıs 2020, Perşembe

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Sergen Yalçın Galatasaraylı yıldıza kancayı taktı! İşte listedeki 5 isim

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer listesine sürpriz bir ismi yazdı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaraylı yıldıza kancayı takarken listesindeki 5 isim de belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 15:02
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Sergen Yalçın Galatasaraylı yıldıza kancayı taktı! İşte listedeki 5 isim

Beşiktaş kulübüne başta kaleci olmak üzere sağ kanat, sol kanat ve orta sahaya birçok oyuncu öneren menajerler, Beşiktaş için doğru oyuncuyu aramaya devam ediyor.

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Sergen Yalçın Galatasaraylı yıldıza kancayı taktı! İşte listedeki 5 isim

Buna göre siyah-beyazlılara transferde 5 isim ön plana çıkarken, bu futbolculardan birinin Galatasaray forması giymesi dikkat çekti.

İşte Beşiktaş'ın transfer harekatı...

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Sergen Yalçın Galatasaraylı yıldıza kancayı taktı! İşte listedeki 5 isim

N'SAKALA DA ANLAŞMA TAMAM!
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız ismin transferini bitirdi.

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Sergen Yalçın Galatasaraylı yıldıza kancayı taktı! İşte listedeki 5 isim

Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi liglerin bitimiyle sona erecek Fabrice N'Sakala ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

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Sergen Yalçın Galatasaraylı yıldıza kancayı taktı! İşte listedeki 5 isim

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanya'yı çalıştırdığı dönemden talebesi olan Demokratik Kongolu futbolcu ile iki yıllık anlaşma sağlandı.

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