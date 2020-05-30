30 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

İki taraf da karlı çıkar

İki taraf da karlı çıkar
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.05.2020

Chadli transferi basınında da yankılanmaya başladı. haberlerde “ ücretinden kurtulmak istiyor, ise kadroda alternatif arıyor. İki taraf da bundan karlı çıkabilir” denildi.

'nun uygun şartlarda Beşiktaş'a önerdiği Nacer Chadli'nin transfer ihtimali basınında da dile getirilmeye başladı. Haberlerde oyuncunun Beşiktaş'a gelme ihtimalinin yüksek olduğu yorumları yapıldı. ", kadroda alternatif olabilecek isimler arıyor. Monaco da Chadli'den kurtulmak istiyor. Bu iki taraf için de karlı bir anlaşma olabilir" ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE'DE YENİDEN ÇIKIŞ YAPABİLİR"

Ayrıca Beşiktaş'ın Belçikalı oyuncuyu daha önce de istediği hatırlatılırken, "Chadli beklenen patlamayı yapamadı ve artık kadroda yer alması çok zor. Fakat Türkiye'de yeniden bir çıkışa imza atabilir" denildi.

Fransız ekibi, 30 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon euro gibi bir rakama transferin bitebileceği haberini yollamıştı. Yönetimin ise konuyu 'la görüştükten sonra harekete geçmeyi planladığı belirtilmişti.

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