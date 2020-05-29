Beşiktaş'ta şok gelişme! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

"BAŞARI İSTİYORSAK ONA GÖRE TAKIM KURMALIYIZ"

Daha önce; Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen hocanın ise, "Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon Euro. Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız" şeklinde görüş bildirip mevcut bütçenin korunmasını talep etti.