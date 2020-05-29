29 Mayıs 2020, Cuma

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Beşiktaş'ta şok gelişme! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmaya şimdiden başlayan Beşiktaş'ta sözleşmeleri sona erecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün geleceği merak ediliyor. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecekleri konuşulan iki futbolcuyla ilgili kararını verdi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 12:50
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Beşiktaş'ta şok gelişme! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Beşiktaş, ekonomik olarak yaşadığı problemlere ek olarak corona virüsü sürecinin de eklenmesinin ardından mali açıdan zor günler geçiriyor.

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Beşiktaş'ta şok gelişme! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Bu gelişmenin ardından 35 milyon Euro seviyesinde bulunan maaş bütçesini yarı yarıya düşürme kararı alan siyah beyazlı yönetim, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın'a iletmişti.

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Beşiktaş'ta şok gelişme! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

"BAŞARI İSTİYORSAK ONA GÖRE TAKIM KURMALIYIZ"

Daha önce; Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen hocanın ise, "Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon Euro. Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız" şeklinde görüş bildirip mevcut bütçenin korunmasını talep etti.

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Beşiktaş'ta şok gelişme! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Ekonomik anlamda büyük bir sıkıntıya giren ve şu anda neredeyse maaş ödeyemez duruma gelen Beşiktaş'ta yönetim çıkış yolu arıyor.

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Beşiktaş'ta şok gelişme! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Her yıl 400 milyon TL'ye yakın bütçe açığı veren Kara Kartal, corona virüsü salgını yüzünden iyice dibe vurdu.

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