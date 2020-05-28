Caner Erkin'den flaş itiraf! "Şükran'ın kapısında çok yattım"
Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin'den çok konuşulacak itiraf! 2017 yılında Şükran Ovalı ile evlenen ve bu evliliğinden bir kız çocuğu olan Caner Erkin, Ovalı'yı ikna etmek için uzun süre kapısında yattığını açıkladı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin, Instagram üzerinden yayınlanan bir canlı yayına konuk oldu. Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile ilgili flaş sözler söyledi ve itirafta bulundu. Caner Erkin ve Şükran Ovalı, 2017 yılında Roma'da dünya evine girmişti. 2018 yılında da kızları Mihran Ela dünyaya gelmişti.
"ŞÜKRAN'IN KAPISINDA ÇOK YATTIM"
Caner Erkin katıldığı Instagram canlı yayınında, "İlişki öncesi beni çok reddetti" dedi. ünlü futbolcu, eşi Şükran Ovalı ile ilgili, "Beni çok reddetti. Önce beraber olmak, sonra evlenmek için çok uğraştım. Kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu." ifadelerini kullandı.
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