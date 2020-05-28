28 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Caner Erkin'den flaş itiraf! "Şükran'ın kapısında çok yattım"

Caner Erkin'den flaş itiraf! Şükran'ın kapısında çok yattım
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 Giriş Tarihi: 28.05.2020

'ın yıldızı 'den çok konuşulacak itiraf! 2017 yılında ile evlenen ve bu evliliğinden bir kız çocuğu olan Caner Erkin, Ovalı'yı ikna etmek için uzun süre kapısında yattığını açıkladı.

'ın yıldız futbolcusu , Instagram üzerinden yayınlanan bir canlı yayına konuk oldu. Caner Erkin eşi ile ilgili flaş sözler söyledi ve itirafta bulundu. Caner Erkin ve Şükran Ovalı, 2017 yılında Roma'da dünya evine girmişti. 2018 yılında da kızları Mihran Ela dünyaya gelmişti.

"ŞÜKRAN'IN KAPISINDA ÇOK YATTIM"

Caner Erkin katıldığı Instagram canlı yayınında, "İlişki öncesi beni çok reddetti" dedi. ünlü futbolcu, eşi Şükran Ovalı ile ilgili, "Beni çok reddetti. Önce beraber olmak, sonra evlenmek için çok uğraştım. Kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu." ifadelerini kullandı.

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