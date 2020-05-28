28 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ta yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri negatif çıktı!

Beşiktaş test sonuçlarını açıkladı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 Giriş Tarihi: 28.05.2020

'ta son dakika gelişmesi... Siyah-beyazlılar, futbol takımına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.

Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir.

Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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