28 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Alvaro Negredo idmanda! Beşiktaş...

Negredo idmanda! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 Giriş Tarihi: 28.05.2020

Bir dönem 'ta forma giyen ve kariyerini takımlarından Al Nasr'da sürdüren Alvaro , karantina sürecinde antrenmanlarına evinde devam ediyor. İspanyol golcü, idmandan fotoğrafını paylaşırken, giydiği Beşiktaş tişörtü ise dikkatlerden kaçmadı.

Bir dönem forması giyen İspanyol golcü Alvaro , eski takımını unutamıyor.

Kariyerini takımalarından Al Nasr'da sürdüren 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada formda kalmak için antrenmanlara evinde devam ediyor.

Yıldız ismin sosyal medya hesabından paylaştığı son görselde, üzerinde Beşiktaş tişörtü olması dikkat çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar da bu gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

Yıldız ismin babasından Beşiktaş'a mesaj! haberin devamı

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