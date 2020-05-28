28 Mayıs 2020, Perşembe
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Alvaro Negredo idmanda! Beşiktaş...
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr'da sürdüren Alvaro Negredo, karantina sürecinde antrenmanlarına evinde devam ediyor. İspanyol golcü, idmandan fotoğrafını paylaşırken, giydiği Beşiktaş tişörtü ise dikkatlerden kaçmadı.
Bir dönem Beşiktaş forması giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo, eski takımını unutamıyor.
Kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri takımalarından Al Nasr'da sürdüren 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada formda kalmak için antrenmanlara evinde devam ediyor.
Yıldız ismin sosyal medya hesabından paylaştığı son görselde, üzerinde Beşiktaş tişörtü olması dikkat çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar da bu gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.
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