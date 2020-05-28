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Yıldız ismin babasından Beşiktaş'a mesaj! "Türkiye'ye gelmeye hazır"

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsata çevirerek yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesinde yer alan yıldız futbolcunun babası, siyah-beyazlı kulübe "Türkiye'ye gelmeye hazır" mesajını gönderdi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 01:38 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 06:36
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Yıldız ismin babasından Beşiktaş'a mesaj! Türkiye'ye gelmeye hazır

Liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi.

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Yıldız ismin babasından Beşiktaş'a mesaj! Türkiye'ye gelmeye hazır

İsmi oldukça sık şekilde Beşiktaş ile anılan hatta Olympiakos'un da istediği iddia edilen Kevin Bua transferinde flaş gelişmeler yaşandı.

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Yıldız ismin babasından Beşiktaş'a mesaj! Türkiye'ye gelmeye hazır

BASEL, BUA'YA RESTİ ÇEKTİ!

Bunlardan ilki oyuncunun kulübü Basel'de başladı. İsviçre ekibinin sportif direktörü Ruedi Zbinden, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bua'ya "Şartlarımızı kabul etmiyorsan git" resti çekti.

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Yıldız ismin babasından Beşiktaş'a mesaj! Türkiye'ye gelmeye hazır

Fotomaç'ta yer alan habere göre Basel'le kesin olarak yol ayrımına gelen 26 yaşındaki futbolcu, menajerliğini yapan babası Angel Bua'ya Beşiktaş'la görüşmeleri sıklaştırmasını söyledi.

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Yıldız ismin babasından Beşiktaş'a mesaj! Türkiye'ye gelmeye hazır

Gelen haberlere göre Angel Bua da siyah-beyazlılara haber gönderip oğlunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini bildirdi.

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