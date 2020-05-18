Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya Arsenal talip oldu!
Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida'ya dev talip... Siyah-beyazlılarda takımın en çok kazanan isimlerinden olan Vida'ya, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in talip olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'a 2017- 18 sezonunda bonservis bedeli olmadan kazandırılan Domagoj Vida, Kara Kartal'da görev yaptığı 3 dönemde ortaya koyduğu performansla takımın en istikrarlı futbolcuları arasında yer aldı.
Bedelsiz olarak alınması sebebiyle maaşına ek olarak imza parası da alan ve bundan dolayı sezon başına kulüpten 3 milyon Euro'luk geliri bulunan stoper, Beşiktaş'ta en yüksek ücret alan isimlerin başında geliyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre yönetimin, ya maaşında büyük oranda indirim ya da ayrılık beklediği yıldız isme, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in talip olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın Ada'dan 10 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere olumlu yanıt vereceği belirtildi.
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