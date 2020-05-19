Beşiktaş'ta Karius'un yerine Alvaro Montero

Geçtiğimiz sezon başında Liverpool'dan iki yıllığına kiralanan Alman file bekçisi Loris Karius'un alacaklarını öne sürerek sözleşmesini feshetmesinin ardından kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kolombiya basını, adı Volkan Babacan ve Sinan Bolat ile anılan siyah-beyazlıların Alvaro Montero ile anlaştığını öne sürdü.

Beşiktaş'ın kaleci Alvaro Montero ile anlaştığı iddia edildi. 1 numara transferi için çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlıların Kolombiya A Ligi takımlarından Deportes Tolima'da oynayan Alvaro Montero ile ilgilendiği açıklanmıştı. 25 yaşındaki kalecinin, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmesi de transfer iddiaları güçlendirmişti. Kolombiya kaynaklı Fichajes Del Fpc'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre, siyah-beyazlı ekip Montero transferinde mutlu sona ulaştı. Milli kalecinin Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı ve sezon sonundan itibaren Türkiye'de forma giyeceği ifade edildi.

İRFAN CAN SÜRPRİZİ

1 numara arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda listeye yeni bir isim daha eklendi. Samsunsporlu kaleci Nurullah Aslan için kırmızı-beyazlı ekibi henüz ikna etmeyi başaramayan Beşiktaş yönetiminin, Adanaspor'un genç kalecisi İrfan Can Eğribayat için nabız yokladığı öğrenildi. Daha önce Trabzonspor ile G.Saray'ın da gündemine gelen 21 yaşında ve 1.93 boyundaki genç oyuncunun, güney ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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