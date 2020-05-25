25 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a sürpriz transfer! Leroy Fer için sözleşme teklifi

Beşiktaş'tan sürpriz transfer! 3 yıllık sözleşme
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 Giriş Tarihi: 25.05.2020

Feyenoord forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki iddiası Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. , Leroy Fer için sözleşme teklif edecek.

Ligi ekiplerinden Feyenoord forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için sözleşme teklifi yaptı. basınının iddiasına göre 3 yıllık sözleşme önerilen Leroy Fer'in transferi an meselesi. Beşiktaş, Leroy Fer için Feyenoord'ta kazandığı ücretten daha fazla bir bedel önerdi. Beşiktaş'ın Leroy Fer ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.

LEROY FER KİMDİR?

Feyenoord forması giyen Leroy Fer, 5 Ocak 1990'da Hollanda'nın Zoetermeer kentinde dünyaya geldi. şuan formasını giydiği Feyenoord altyapısında başlayan Hollandalı, Sırayla ve QPR ve Swansea City formaları giydi. Daha sonra Galler ekibinden Feyenoord'a geri döndü. 30 yaşındaki futbolcu sezon sonu serbest kalacak.

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