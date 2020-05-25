Beşiktaş'a sürpriz transfer! Leroy Fer için sözleşme teklifi
Feyenoord forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Leroy Fer iddiası Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. Beşiktaş, Leroy Fer için sözleşme teklif edecek.
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Leroy Fer için Beşiktaş sözleşme teklifi yaptı. Hollanda basınının iddiasına göre 3 yıllık sözleşme önerilen Leroy Fer'in transferi an meselesi. Beşiktaş, Leroy Fer için Feyenoord'ta kazandığı ücretten daha fazla bir bedel önerdi. Beşiktaş'ın Leroy Fer ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.
LEROY FER KİMDİR?
Feyenoord forması giyen Leroy Fer, 5 Ocak 1990'da Hollanda'nın Zoetermeer kentinde dünyaya geldi. Futbola şuan formasını giydiği Feyenoord altyapısında başlayan Hollandalı, Sırayla Norwich City ve QPR ve Swansea City formaları giydi. Daha sonra Galler ekibinden Feyenoord'a geri döndü. 30 yaşındaki futbolcu sezon sonu serbest kalacak.
Beşiktaş JK is een van de kapers op de kust geworden voor de handtekening van de transfervrije Leroy Fer. De Turken hebben de middenvelder verleid met een 3-jarig contractvoorstel, waarin hij aanzienlijk meer kan verdienen dan bij Feyenoord.— Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) May 25, 2020
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