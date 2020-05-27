Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu! 18 milyon...
Corona virüsünün yarattığı olumsuz mali tablo nedeniyle maaş indirimi talep eden Beşiktaş, kadrosunda düşünmediği isimleri de satıp kaynak oluşturmayı amaçlıyordu. Bu kapsamda siyah-beyazlılara piyango gibi bir haber geldi.
Beşiktaş'a transfer müjdesi... Sezon başında siyah beyazlıların Wulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin'in satışı artık çok yakın.
Fotomaç'ın dış basından aktardığı habere göre:
"Zulte Waregem, golcü futbolcu için 2.5 milyon euro ödemeyi planlıyor ancak öncesinde garanti istiyor. Waregem yetkilileri, Beşiktaş'ın golcüsünü aldığı taktirde karla satabileceğinden emin olmak istiyor.
Larin, Zulte Waregem'i kesinlikle hayal kırıklığına uğratmadı. 25 yaşındaki golcü 7 gol 10 asistle oynadı.
Zulte Waregemli yetkililer, Beşiktaş'ın golcüsünü satın alma yetkisine sahip ve buna kısa süre içerisinde karar vermek zorunda. Ucuz bir futbolcu değil, 2.5 milyon euro (18 Milyon TL). Ancak, onun bir sonraki satışında kar elde edebileceklerinden emin olmak istiyorlar."
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