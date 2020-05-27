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Luis Nani'den Beşiktaş'a sürpriz transfer önerisi!

2020-21 sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından uygun maliyetli oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılara sürpriz bir öneri geldi. 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Portekizli yıldız Luis Nani, yeğenini Beşiktaş'a önerdi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 02:44 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 06:35
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Luis Nani'den Beşiktaş'a sürpriz transfer önerisi!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Luis Nani'den Beşiktaş'a sürpriz transfer önerisi!

Siyah-beyazlılar, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yaz transfer döneminde düşük maliyetli, bonservisi elinde olan ve kiralayabileceği oyunculara yönelecek.

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Luis Nani'den Beşiktaş'a sürpriz transfer önerisi!

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kara Kartal'a Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani'den sürpriz bir öneri geldi.

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Luis Nani'den Beşiktaş'a sürpriz transfer önerisi!

Fotomaç'ta yer alan habere göre Portekizli yıldız, Beşiktaş'la temas kurdu ve yeğeni Angel Gomes'i teklif etti.

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Luis Nani'den Beşiktaş'a sürpriz transfer önerisi!

Daha önce Fenerbahçe'ye önerilen oyuncuyu Chelsea ve Barcelona'nın da takip ettiği ifade edilirken, 19 yaşındaki orta saha için son karar Ljajic'in durumuna göre netlik kazanacak.

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