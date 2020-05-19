19 Mayıs 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta karantina ertelemesi

Beşiktaş'ta karantina ertelemesi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.05.2020

'ta görüşmeler corona virüsü engeline takıldı... Başkan dahil toplam 10 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıkması, siyah-beyazlılarda indirim ve sözleşme yenileme çalışmalarının durmasına neden oldu.

Normal şartlarda Başkan Çebi geçen hafta Caner, ve Atiba ile görüşerek kendilerine yeni sözleşmeler sunacaktı. Ayrıca yine başta Burak, Vida ve Ljajic olmak yüksek ücret alan tüm oyuncularla bir araya gelerek, indirim konusunu masaya yatıracaktı. Başkan Çebi bu prosedürün içinde bizzat yer almak istediği için indirim ve sözleşme yenileme görüşmeleri karantina süreci bitene kadar ertelendi.

Canlı yayında Beşiktaş'ın yeni kalecisini açıkladı! haberin devamı

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