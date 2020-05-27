Caner Erkin'den beklenmedik karar! Fenerbahçe derken...

Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e Hollanda'nın dev kulübü PSV Eindhoven talip oldu. PSV'nin, Ricardo Rodriguez'in bonservisini alamaması halinde Beşiktaşlı yıldız için teklif yapacağı iddia edildi.

Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e sürpriz bir talip çıktı. Devre arasında sarı-lacivertlilerin alamadığı Ricardo Rodriguez'i Milan'dan kiralayan PSV Eindhoven. Hollanda ekibinin Milan'a Rodriguez için 2 milyon euro teklif ettiği ancak henüz cevap alamadığı için alternatiflere yöneldiği bildirildi. PSV'nin listesinde Caner Erkin'in yer aldığı iddia edildi.

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