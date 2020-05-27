27 Mayıs 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.05.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada 'nde çalışmalarını sürdüren , 'ın yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'ndeki antrenman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma-germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve 5'e 2 top kapmayla devam etti. Dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla süren idman, minik kale maç, yarı sahada taktik müsabaka ve şut çalışmasıyla sona erdi.

, hazırlıklarına 28 Mayıs Perşembe günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

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