27 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Dorukhan Toköz için flaş Fenerbahçe iddiası! Emre Belözoğlu...

Yaz transfer dönemi için çalışmalara start veren Fenerbahçe ile ilgili bomba gibi bir iddia gündeme atıldı. Beşiktaş ile sözleşmeleri sona erecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin için nabız yoklayan sarı-lacivertlilerin ezeli rakibinin bir diğer yıldızı Dorukhan Toköz için harekete geçtiği ve transferde Emre Belözoğlu'nun bizzat devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 19:56
ABONE OL
  • 1
  • 11
Dorukhan Toköz için flaş Fenerbahçe iddiası! Emre Belözoğlu...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvamıştı.

  • 2
  • 11
Dorukhan Toköz için flaş Fenerbahçe iddiası! Emre Belözoğlu...

Birçok yıldız ismi transfer listesine alan sarı-lacivertlilerde en merak edilen konu ise Caner Erkin ile Gökhan Gönül'dü...

  • 3
  • 11
Dorukhan Toköz için flaş Fenerbahçe iddiası! Emre Belözoğlu...

Eski futbolcularını tekrar kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Kanarya'da Beşiktaş'ın izleyeceği yol haritası bekleniyor.

  • 4
  • 11
Dorukhan Toköz için flaş Fenerbahçe iddiası! Emre Belözoğlu...

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular için beklemeye geçen Fenerbahçe, yıldız isimlerin takımlarıyla anlaşamaması durumunda teklifini sunacak.

  • 5
  • 11
Dorukhan Toköz için flaş Fenerbahçe iddiası! Emre Belözoğlu...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için gecesini gündüzüne katan Emre Belözoğlu'nun ise flaş bir isim için devreye girdiği iddia edildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör