Dorukhan Toköz için flaş Fenerbahçe iddiası! Emre Belözoğlu...

Yaz transfer dönemi için çalışmalara start veren Fenerbahçe ile ilgili bomba gibi bir iddia gündeme atıldı. Beşiktaş ile sözleşmeleri sona erecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin için nabız yoklayan sarı-lacivertlilerin ezeli rakibinin bir diğer yıldızı Dorukhan Toköz için harekete geçtiği ve transferde Emre Belözoğlu'nun bizzat devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 27.05.2020 19:56 ABONE OL