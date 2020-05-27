27 Mayıs 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan sert açıklama!

Beşiktaş'tan sert açıklama!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.05.2020

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından kelepçelenerek öldürülen Geoger Floyd için paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda ırkçılığa tepki gösterildi.

Beşiktaş Kulübü, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüp, İngilizce Twitter hesabından George Floyd'un fotoğrafını paylaşarak, "Irkçılık, cahiller için bir sığınaktır. Ayrıştırmayı ve yok etmeyi amaçlar. Özgürlüğün düşmanıdır. Mücadele edilmeli ve kökü kazınmalıdır." ifadelerine yer verdi.

HİDAYET TÜRKOĞLU: IRKÇILIK BİR ZEHİRDİR

Öte yandan George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine bir tepki de Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı 'ndan geldi. Türkoğlu, Twitter hesabından Floyd'un fotoğrafı ile "Lütfen, nefes alamıyorum." sözlerini paylaşarak, "Irkçılık insanlık için bir zehirdir." ifadesini kullandı.

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