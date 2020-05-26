Fatih Aksoy'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın sözleri!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Demir Grup Sivasspor'a kiraladığı Fatih Aksoy, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takıma dönmek istediğini belirtirken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisi gibi altyapıdan gelen oyuncular için büyük bir şans olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın, geçtiğimiz ocak ayında Sivasspor'a kiralık olarak gönderdiği Fatih Aksoy, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

23 yaşındaki başarılı stoper, gelecek sezon Beşiktaş'a dönmek istediğini belirtip, "Daha 8 maç var. Sezon sonuna kadar Sivasspor'un oyuncusuyum. Buraya gelirken de, sezon içinde de ilk hedefim buraya hizmet etmekti. Ondan sonra da buraya istenilen şekilde hizmet ederek, Beşiktaş'a güçlü bir şekilde dönmekti. Bunu da iyi bir oranda başardığımı düşünüyorum" dedi.

"SERGEN YALÇIN BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS"

Teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili de övgü dolu ifadeler kullanan Fatih Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

Sergen Yalçın bizim gibi altyapıdan gelen oyuncular için büyük bir şans. Altyapıdan gelenlerle konuştuğumda da hocanın onlara karşı güzel bir tavrı olduğunu anlatıyorlar.

Sergen hoca zaten takımlarda yaptığı başarılar, camianın ve taraftarın onu istemesiyle herkesin üzerinde birlik olduğu bir isim. Altyapıdan da gelmesi bizim için büyük bir avantaj. Umarım döndüğüm zaman altyapıdan gelenlerle bu avantajı iyi kullanabilirim.

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