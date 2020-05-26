26 Mayıs 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Fatih Aksoy'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın sözleri!

Fatih Aksoy'dan Beşiktaş sözleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.05.2020

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon ara döneminde Demir Grup Sivasspor'a kiraladığı , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takıma dönmek istediğini belirtirken, teknik direktör 'ın kendisi gibi altyapıdan gelen oyuncular için büyük bir şans olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın, geçtiğimiz ocak ayında Sivasspor'a kiralık olarak gönderdiği , geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

23 yaşındaki başarılı stoper, gelecek sezon Beşiktaş'a dönmek istediğini belirtip, "Daha 8 maç var. Sezon sonuna kadar Sivasspor'un oyuncusuyum. Buraya gelirken de, sezon içinde de ilk hedefim buraya hizmet etmekti. Ondan sonra da buraya istenilen şekilde hizmet ederek, Beşiktaş'a güçlü bir şekilde dönmekti. Bunu da iyi bir oranda başardığımı düşünüyorum" dedi.

"SERGEN YALÇIN BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS"
Teknik direktör 'la ilgili de övgü dolu ifadeler kullanan Fatih Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

Sergen Yalçın bizim gibi altyapıdan gelen oyuncular için büyük bir şans. Altyapıdan gelenlerle konuştuğumda da hocanın onlara karşı güzel bir tavrı olduğunu anlatıyorlar.

Sergen hoca zaten takımlarda yaptığı başarılar, camianın ve taraftarın onu istemesiyle herkesin üzerinde birlik olduğu bir isim. Altyapıdan da gelmesi bizim için büyük bir avantaj. Umarım döndüğüm zaman altyapıdan gelenlerle bu avantajı iyi kullanabilirim.

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