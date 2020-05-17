17 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Gökhan Töre bombası! Sergen Yalçın talimatı verdi...

Beşiktaş'tan Töre bombası! Yalçın talimatı verdi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

Beşiktaş'ta teknik direktör , eski öğrencisi ile 1 yıllık sözleşme ve TL üzerinden anlaşma yapılmasını istedi. Yönetime güvence veren Yalçın'ın, Töre'ye uzun süreli bir sözleşme verilmemesini özellikle istediği belirtildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü , sezon başında Malatyaspor'a götürdüğü 'yi yeniden Beşiktaş'ta görmek istiyor. Başarılı teknik adam daha pandemi krizi başlamadan önce mali anlamda sıkıntılı oldukları dönemde Töre'nin takıma dönmesinin en uygunu olacağını yönetimle paylaşmıştı. Sergen Yalçın o dönemde, "Dürüst olmak gerekirse elimizde kanat oyuncusu diye tuttuğumuz pek çok oyuncudan daha yetenekli" demişti. Gelen bilgilere göre Sergen, Töre'nin takıma dönmesi konusunda yöneticileri ikna etti. Töre'ye hem TL üzerinden çok uygun bir ücret ödenecek, hem de sözleşmesi 1 senelik olacak. Performansına ve özel hayatında yaşanacaklara göre sözleşmesi uzayacak ya da bitirilecek.

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