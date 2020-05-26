Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! "Geri döneceğim"

"GUANGZHOU'DA TARİH YAZIYORUM"

"Guangzhou ile 2022'ye kadar sözleşmem var ve çok mutluyum. Goller, asistler yapıyorum, kupa kazandım. Bir futbolcu başka ne isteyebilir ki? Tanrı'ya şükürler olsun, burada tarih yazıyorum. Birçok arkadaşım da burada."