26 Mayıs 2020, Salı

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Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! "Geri döneceğim"

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen ve kariyerini Çin'in Guangzhou Evergrande takımında sürdüren Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için adı siyah-beyazlı takımla anılan Brezilyalı futbolcu, geleceğine ilişkin açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 19:43 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 19:46
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Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! Geri döneceğim

Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve kariyerini Çin'de sürdüren Anderson Talisca, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! Geri döneceğim

Skorer'in derlediği habere göre, Talisca'nın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

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Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! Geri döneceğim

"RONALDO ÖRNEĞİNİ İZLEMEYE KARAR VERDİK"

"Özel bir sağlık ekibim var, özel beslenme uzmanım var. Profesyonel bir sporcu olarak, buna ihtiyacım olduğunu düşündüm. İmaj yöneticimle konuştum ve Cristiano Ronaldo örneğini izlemeye karar verdik. Bir sağlık ekibi kurduk ve sonra gerekli hamleleri yapmaya başladık."

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Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! Geri döneceğim

"GUANGZHOU'DA TARİH YAZIYORUM"

"Guangzhou ile 2022'ye kadar sözleşmem var ve çok mutluyum. Goller, asistler yapıyorum, kupa kazandım. Bir futbolcu başka ne isteyebilir ki? Tanrı'ya şükürler olsun, burada tarih yazıyorum. Birçok arkadaşım da burada."

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Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! Geri döneceğim

"BURADA KALMAYA ODAKLANDIM"

"Sözleşmemi tamamlamayı düşünüyorum. Ben gelecek adına değil de şimdiki zaman adına neler yapabileceğimi düşünüyorum, hep en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Biliyorum ki Tanrı beni doğru yola doğru yönlendirecek. Bir kulüpte oynarken, ayrılmayı da düşünmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Şu anda Evergrande'de kalmaya odaklanmış durumdayım."

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