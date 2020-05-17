17 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Rebocho’ya Fransız talip

Rebocho’ya Fransız talip
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Portekizli sol bek Rebocho'ya Fransa Ligi'nden talip çıktı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Fransa Ligi ekiplerin Nantes, Beşiktaş'ta forma giyen ve sözleşmesi Guingamp takımında bulunan 25 yaşındaki sol bek Pedro Rebocho'yu transfer etmek için görüşmelere başladığı belirtildi. Rebocho Beşiktaş'ta 2 maçta daha sahaya çıkarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

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