Son dakika: Bayern Münih Beşiktaş Sompo Japan'dan İsmet Akpınar'ı transfer etti

Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu da bu süreçte yapılandırmak istiyor. Birçok isimle yakın temas sürerken, teknik direktör Sergen Yalçın bu sezon gösterdiği performansla lige damga vuran bir isme yeniden siyah-beyazlı formayı giydirecek. İşte detaylar...