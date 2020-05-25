25 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Bayern Münih Beşiktaş Sompo Japan'dan İsmet Akpınar'ı transfer etti

Bayern Münih Beşiktaşlı ismi kadrosuna kattı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 Giriş Tarihi: 25.05.2020

resmi sosyal medya hesabından, 'ın oyuncusu 'ı kadrosuna kattığını duyurdu ve oyuncunun yeni formasıyla fotoğrafını paylaştı.

Almanya Basketbol Bundesliga'nın önemli ekibi , Beşiktaş'ın 25 yaşındaki basketbolcusu 'ı kadrosuna kattı.

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada oyun kurucu pozisyonunda görev alan İsmet Akpınar ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alman kulübü ayrıca sakatlığı bulunan Nehad Dedovic'in sezonu kapattığı ve ülkesinde bulunan Greg Monroe'nun da bu sezon forma giyemeceğini belirtti.

Beşiktaş Sompo Sigorta ile son haftalarda iyi performans gösteren İsmet Akpınar, daha önce Almanya'da Alba Berlin forması giymişti.

Bayern Münih'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

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