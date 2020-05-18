18 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

N'Sakala'yı istiyorum

N'Sakala'yı istiyorum
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, eski oyuncusu N'Sakala için yönetime rapor verdi. Yalçın'ın, "Ben atletik bir sol bek istiyorum. Rakibi bunaltacak, devamlı koşacak, önündeki arkadaşını rahatlatacak bir bek istiyorum, bu özelliklerin hepsi N'Sakala'da var" dediği öğrenildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, eski oyuncusu N'Sakala için yönetime rapor verdi. Kadrosunda bu oyuncuyu mutlaka görmek isteyen Yalçın'ın "Ben atletik bir sol bek istiyorum. Rakibi bunaltacak, devamlı koşacak, önündeki arkadaşını rahatlatacak bir bek istiyorum, bu özelliklerin hepsi N'Sakala'da var" dediği öğrenildi. Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın elinde sezon sonunda serbest kalacak olan Alanyaspor'lu oyuncu ile yapılmış ön protokolün bulunduğu ifade edilse de; resmi anlaşmanın ligler bittiğinde imzalanacağı, N'Sakala'nın da bu transferde yıllık 850 bin euro alacağı ifade edildi.
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