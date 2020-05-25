Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş karar! Sezona damga vurmuştu...

Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu da bu süreçte yapılandırmak istiyor. Birçok isimle yakın temas sürerken, teknik direktör Sergen Yalçın bu sezon gösterdiği performansla lige damga vuran bir isme yeniden siyah-beyazlı formayı giydirecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 25.05.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 12:35 ABONE OL