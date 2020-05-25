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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş karar! Sezona damga vurmuştu...

Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu da bu süreçte yapılandırmak istiyor. Birçok isimle yakın temas sürerken, teknik direktör Sergen Yalçın bu sezon gösterdiği performansla lige damga vuran bir isme yeniden siyah-beyazlı formayı giydirecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 12:35
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş karar! Sezona damga vurmuştu...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın takıma dokunuşlarını yapmaya başladı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş karar! Sezona damga vurmuştu...

Geçtiğimiz sezonun ortasında takımın başına geçen 47 yaşındaki teknik adam elindeki mevcut oyunculardan maksimum verim almayı başarmıştı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş karar! Sezona damga vurmuştu...

Yeni sezon öncesi yönetimle koordineli bir şekilde kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden Sergen Yalçın gidecek ve gelecek isimler üzerinde kararlar vermeye başladı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş karar! Sezona damga vurmuştu...

Buna göre ilk hamlesini yapan Beşiktaş yönetimi bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla parmak ısırtan isim için harekete geçti.


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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş karar! Sezona damga vurmuştu...

FATİH AKSOY KARARI VERİLDİ!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy için kararını verdi.


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