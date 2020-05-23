23 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Yeni joker Dorukhan

Yeni joker Dorukhan
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

Takımla çalışmalara başlayan genç yıldız teknik direktör Yalçın’ın yeni kozu olacak.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz sevinci yaşanıyor. Vodafone Park'ta oynanan Alanyaspor maçında dizinden ciddi biçimde sakatlanan 24 yaşındaki oyuncunun sezonu kapattığı açıklanmıştı. Liglerin ertelendiği dönemde başarılı oyuncu fizik tedavi çalışmalarına daha çok ağırlık vermenin meyvelerini toplamaya başladı. Kondisyoner eşliğinde hazırlıklarını sürdüren Dorukhan Toköz, son idmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. , bu gelişmeye en çok sevinen isim oldu. Tecrübeli çalıştırıcının sağ bek, kanatlar, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Dorukhan'ı kalan maçlarda joker olarak kullanmaya karar verdiği öğrenildi.

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