16 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

‘Atiba’da virüs yok’

‘Atiba’da virüs yok’
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

testte bir futbolcunun daha corona virüse yakalandığı bu ismi Atiba olduğu iddia edilmişti.

testte bir futbolcunun daha corona virüse yakalandığı bu ismi Atiba olduğu iddia edilmişti. Kanadalı oyuncunun kardeşi Toyaa, Atiba'nın virüs kaptığı haberlerini yalanladı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Toyaa Hutchinson, "Atiba'da koronavirüs yok. Bu haberler yalan" dedi.
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