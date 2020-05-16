Hocadan al haberi

16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Tolima teknik direktörü Torres, Kartal’ın listesindeki kaleci adayı Montero için konuştu: Evet Alvaro için teklif var ve o da Avrupa’da oynamak istiyor.
Tansfer için adı Kara Kartal'la anılan Deportes Tolima kalecisi Alvaro Montero için açıklama geldi. Deportes Tolima teknik direktörü Hernan Torres, oyuncusu hakkında çıkan transfer iddiaları için "Başka takımların onu istediği bir gerçek. Alvaro, Avrupa'da oynamak ve tam yeteneğini göstermek istiyor. Her takımda oynayabilecek kadar yetenekleri var" diye konuştu. Bu sözler, oyuncunun transfer ihtimalini oldukça güçlendirdi. Öte yandan Beşiktaş yönetiminin, Kolombiya ekibi ile 25 yaşındaki file bekçisinin şartlarını görüşmeye devam ettiği ifade edildi. Ancak hem aradaki saat farkı hem de başkanda virüs çıkması nedeniyle pazarlıkların ağırdan seyrettiği bilgisine ulaşıldı. Alvaro Montero, daha önce Beşiktaş hakkında Cordoba ve Falcao'dan bilgi almış, siyah-beyazlılarla görüştüğünü menajeri de açıklamıştı.
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