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Quaresma Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Beşiktaş'ın eski yıldızı dönmek istiyor
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

ekibi 'da forma giyen Portekizli oyuncu , eski takımı 'a dönmek istiyor. Yönetimle yaşadığı anlaşmazlık sonrası 2019 yazında siyah beyazlı kulüpten ayrılan Quaresma'nın futbolu Beşiktaş'ta bitirmek istediği öğrenildi..

İlk olarak 2010 yılında Beşiktaşlı taraftarların yoğun isteği üzerine siyah-beyazlılara transfer olan , 3 yıl sonra ise takımdan ayrılmıştı.

Bu süreçte Al Ahli ve Porto formaları giyen Portekizli futbolcu, 2015 yılında ise ikinci kez siyah-beyazlı formayı giymişti. 'taki ikinci döneminde 2 lig şampiyonluğu yaşayan 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon devre arası transfer döneminde ise ile yollarını ayırmıştı.

YÖNETİMLE ARASI AÇIK AYRILMIŞTI

Kulübün kendisinden alacaklarını ertelemesini istemesine olumsuz yanıt veren Quaresma'nın, bu nedenle takımdan ayrılırken yönetimle arasının açıldığı biliniyordu.

Ancak hayatına Beşiktaş forması altında nokta koymak istediği öğrenilen Portekizli yıldızın, siyah-beyazlılara geri dönmeyi planladığı ve yönetimin tüm şartlarını kabul edeceği öğrenildi.

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BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ SICAK BAKMIYOR

için transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'da ise yönetimin, hem daha önceki davranışı hem de yaşı nedeniyle Quaresma transferine sıcak bakmadığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 227 MAÇA ÇIKTI

2 dönem top koşturduğu Beşiktaş'ta toplam 227 maçta görev alan Portekizli yıldız; siyah-beyazlılara bu karşılaşmalarda 38 gol, 78 asistlik katkıda bulunmuştu.

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