16 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Bilic’e 15 milyon dolar

Bilic’e 15 milyon dolar
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

FIFA, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın, Beşiktaş'ın eski hocası Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

FIFA, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın, Beşiktaş'ın eski hocası Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Al-Ittihad 2018'de ekim ayında takımın başına getirdiği Hırvat çalıştırıcı ile 2019 yılının şubat ayında yollarını ayırmıştı. Bilic de konuyu FIFA'ya taşımıştı.
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