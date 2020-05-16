FIFA, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın, Beşiktaş'ın eski hocası Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

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FIFA, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın, Beşiktaş'ın eski hocası Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Al-Ittihad 2018'de ekim ayında takımın başına getirdiği Hırvat çalıştırıcı ile 2019 yılının şubat ayında yollarını ayırmıştı. Bilic de konuyu FIFA'ya taşımıştı.