Ya indirim ya veda
Siyah-beyazlı yönetim, Boateng’den senelik ücretinde 500 bin euro indirim istedi. Ganalı oyuncu teklifi kabul etmezse yollar ayrılacak.
Beşiktaş'ta Kevin- Prince Boateng'in kaderi yavaş yavaş netleşiyor. Siyah-beyazlı yönetim, kısa bir süre içinde Ganalı forvet ile masaya oturacak. Devre arasında kiralanan Boateng'den sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonun kullanılması için indirim talep edilecek. Önümüzdeki sezon takımda kalması halinde yıllık 1 milyon 750 bin Euro kazanacak olan 32 yaşındaki futbolcudan bu rakamı 1 milyon 250 bin Euro'ya çekmesi istenecek. Boateng bu talebi reddetmesi halinde Beşiktaş yıldız futbolcu ile yola devam etmeyecek. 10 maçta her birinde en az 45 dakika oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl uzayacak olan Boateng'in bunun için 5 maça daha ihtiyacı var.
Boateng, kulüp kariyeri boyunca toplam 452 resmi maça çıktı. Bu periyotta 70 gol atan, 51 de asist yapan tecrübeli oyuncu 121 gole direkt olarak katkıda bulundu.
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