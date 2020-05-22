22 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Sürpriz aday Issiaga Sylla

Sürpriz aday Issiaga Sylla
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Sol bek arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda Issiaga Sylla ismi sürpriz bir aday olarak kenarda duruyor.

Sol bek arayışlarını sürdüren siyahbeyazlılarda Issiaga Sylla ismi sürpriz bir aday olarak kenarda duruyor. Bu mevkii için N'Sakala ile prensip anlaşmasına varan yönetimi, herhangi bir aksiliğe karşı Toulouse'un küme düşmesiyle bedelsiz olarak gelme şansı ortaya çıkan Sylla'yı da takibe aldı. Bir dönem bordo-mavililerin de listesinde olduğu ifade edilen 26 yaşındaki Gineli sol bek için herhangi bir girişimde bulunulmadı. Horoya'da 1, Ajaccio'da 38, Touluse'da da 167 karşılaşmada görev yapan başarılı sol bek bu periyotta 11 gol atarken, 15 de asist yaptı.
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