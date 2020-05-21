21 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 Giriş Tarihi: 21.05.2020

Süper Lig'in yeniden başlaması için geri sayım başlarken Kulübü, ligin hazırlıklarını sürdürdürmeye devam etti. Basına kapalı şekilde gerçekleşen antrenman Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

, lig hazırlıklarına devam ediyor. BJK 'nde Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının yer aldığı program uygulandı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 10.00 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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