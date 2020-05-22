22 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından 12 Haziran'da başlayacak olan için hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlı ekip kondisyon ve taktik çalıştı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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