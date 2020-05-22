22 Mayıs 2020, Cuma

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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un akıbeti belli oldu! Sezon sonunda...

Beşiktaş'ın devre arasında Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup'un, siyah-beyazlılardaki durumunun ne olacağı merak konusu olmuştu. Sezon sonunda takıma geri dönecek tecrübeli ismin akıbeti belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 09:51
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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un akıbeti belli oldu! Sezon sonunda...

Covid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalara yeniden başladı.

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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un akıbeti belli oldu! Sezon sonunda...

Siyah-beyazlılarda 12 Haziran'da başlayacak lig öncesi takıma üç isim geri dönüyor.

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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un akıbeti belli oldu! Sezon sonunda...

Sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin, Fransız temsilcisi Toulouse'a gönderilen Isimat- Mirin ile devre arası Hollanda kulübü Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup gelecek ay Beşiktaş'a dönecek.

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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un akıbeti belli oldu! Sezon sonunda...

Üç oyuncunun da forma giydiği ligler tescil edilmiş ve son nokta koyulmuştu.

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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un akıbeti belli oldu! Sezon sonunda...

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılarda 7.5 yıl aralıksız forma giyen ve ardından Feyenoord'a giden Oğuzhan ile haziranın ilk haftası masaya oturulması kararlaştırıldı.

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