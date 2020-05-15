15 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın corona virüsü test sonucunu duyurdu

Sergen Yalçın test sonucunu duyurdu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

'ta başkan ile birlikte 1 futbolcu ve 7 kulüp çalışanının corona virüsü testleri pozitif çıktığı duyurulurken, durumu merak edilen isimlerden olan teknik direktör , Covid-19 test sonucunu açıkladı.

'ta art arda çıkan corona virüsü vakaları sonrası büyük bir şok yaşanırken, testi poztif çıkan isimlerden sadece başkan 'nin ismi duyurulmuştu. Siyah-beyazlı takımda durumu en çok merak edilen isimlerden biriyse teknik direktör olmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kulüpten yapılan açıklamanın ardından konuşan 47 yaşındaki teknik adam herhangi bir sıkıntısı olmadığını söyledi.

Yalçın yaptığı açıklamada, "Bunlar olan şeyler. Herkes yaşayabiliyor. 'ın teknik direktörü de yaşadı, yöneticiler de yaşadı, Abdurahim Albayrak da yaşadı. Başkanımız Ahmet Nur Çebi de bu süreci iyi bir şekilde atlatacaktır. Kulübü için varını yoğunu ortaya koyup gece gündüz tesislerden ayrılmadı. Kendisiyle telefonda görüştük kontrollerini yaptırmış ve dinleniyor. Sürekli tesislere gelerek büyük fedakarlık yaptı. Çok üzüldüm." ifadelerini kullandı.

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