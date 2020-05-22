22 Mayıs 2020, Cuma
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Beşiktaş denge ve kuvvet idmanı yaptı
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Gruplar halinde çalışan siyah-beyazlılar denge ve kuvvet idmanı yaptı.
Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasının planlanmasıyla birlikte hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, bu sabah salonda çalıştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde 3 grup halinde idman yapan siyah-beyazlılar güç, denge ve kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma her grup için 1 saat sürdü. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına bu akşam yapacağı idmanla devam edecek.
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