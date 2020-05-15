15 Mayıs 2020, Cuma
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Vida, Arapları reddetti
İndirim görüşmelerinden henüz istediği sonucu alamayan Beşiktaş'ta, Vida'ya menajeri üzerinden Arabistan'dan teklif geldi.
İndirim görüşmelerinden henüz istediği sonucu alamayan Beşiktaş'ta, Vida'ya menajeri üzerinden Arabistan'dan teklif geldi. Menajeri, Vida'ya teklif yapan Arap kulübü ile temasa geçti ve şartları konuştu. Ancak Hırvat futbolcunun kariyerine Beşiktaş'ta devam istediği öğrenildi. Vida'nın takımda kalmak istemesi üzerine yönetim, 'Kalmak istiyorsan ücretinde ciddi bir indirime gitmelisin, biz 3.4 milyon euro maaş veremeyiz' yanıtını verdi.
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