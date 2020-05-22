22 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin corona virüsü testi negatif çıktı!

Ahmet Nur Çebi'nin test sonucu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 Giriş Tarihi: 22.05.2020

Son dakika haberine göre; daha önce yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Başkanı 'nin son testi negatif çıktı.

Geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Başkanı 'nin son test sonucu negatif çıktı.

Daha önce , Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerde de corona virüsü vakası ortaya çıkmıştı.

Beşiktaş Kulübü de resmi internet sitesi hakkında konuyla ilgili açıklama yayınladı:

"Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi''ye, 13.05.2020 tarihli pozitif sonuç alınan Covid-19 testinin ardından yapılan Antikor tarama testi ve 21.05.2020 tarihli Covid-19 testi ile klinik tarama çalışmaları negatif sonuçlanmıştır. Başkanımız Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili herhangi bir bulgu göstermemekle birlikte gerekli takip ve izolasyon süreci Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda devam etmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimize de ilgili tarihlerde yapılan tüm Covid-19 testleri negatif sonuçlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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