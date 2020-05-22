Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin corona virüsü testi negatif çıktı!

Son dakika haberine göre; daha önce yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son testi negatif çıktı.

Geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı.

Daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerde de corona virüsü vakası ortaya çıkmıştı.

Beşiktaş Kulübü de resmi internet sitesi hakkında konuyla ilgili açıklama yayınladı:

"Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi''ye, 13.05.2020 tarihli pozitif sonuç alınan Covid-19 testinin ardından yapılan Antikor tarama testi ve 21.05.2020 tarihli Covid-19 testi ile klinik tarama çalışmaları negatif sonuçlanmıştır. Başkanımız Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili herhangi bir bulgu göstermemekle birlikte gerekli takip ve izolasyon süreci Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda devam etmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimize de ilgili tarihlerde yapılan tüm Covid-19 testleri negatif sonuçlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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