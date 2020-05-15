15 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Lens o parayı bırakmaz

Lens o parayı bırakmaz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

medyası Feyenoord'un istediği 'in transferinin mümkün olmadığını yazdı.

medyası Feyenoord'un istediği 'in transferinin mümkün olmadığını yazdı. Haberde oyuncunun Beşiktaş'tan 2.2 milyon euro kazandığı için bu parayı bırakmak istemeyeceği yazıldı. Siyahbeyazlıların zorda olduğu teklifi kabul edeceği ama Lens'in daha az bir rakama gelmeyeceği belirtildi.
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