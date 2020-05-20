20 Mayıs 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Talisca tutuklandı!

Talisca tutuklandı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

 taraftarlarının büyük bir heyecanla geri dönmesini beklediği 'nın, pazar akşamı askeri polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Çin Ligi'nin başlaması ertelendiği için 'da doğum yeri olan Bahia'ya dönen , pazar akşamı küçük bir barda yapılan eğlenceye katıldı. Akşam 20.00 ila sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağını delen Talisca, bara baskın düzenleyen askeri polis tarafından gözaltına alındı. Talisca yaşadığı olayı, "Can sıkıcı bir durum oldu. Müzisyenlerden birisi akrabamdı" diye açıkladı.

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