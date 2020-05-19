19 Mayıs 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Yiğit Şengil Beşiktaş'ı paylaştı Bursaspor'dan gönderildi

Beşiktaş'ı paylaştı yollar ayrıldı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 Giriş Tarihi: 19.05.2020

'un altyapsında forma giyen , hesabından formasını paylaşarak "Var bir hayalimiz" diye paylaşım yapması sonrası, yeşil-beyazlılar 16 yaşındaki oyuncuyu kulüpten gönderdi.

Yeşil-beyazlıların altyapısında forma giyen 16 yaşındaki futbolcu , 'la ilgili bir paylaşım yapması üzerine 'dan gönderildi. Yaptığı paylaşımda Beşiktaş logosunun olduğu bir fotoğrafın üzerine, "Var bir hayalimiz" diyerek siyah-beyazlı takımda oynama isteğini belirten genç oyuncunun, dün gece itibariyle Bursaspor kariyeri sona erdi. İşte o paylaşım...


Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil'in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan bu olayın ardından Bursasporlu ve Beşiktaşlı taraftarların, sosyal medyadan hararetli tartışmaları gözlerden kaçmadı.

YİĞİT ŞENGİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu olayın bu karar büyüyeceğini tahmin etmediğini söyleyen genç oyuncu, kararı saygıyla karşıladığını belirtti.


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