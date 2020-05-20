20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Douglas için rüya teklif
Beşiktaş'a çok uzaklardan, Japonya'dan müjdeli bir transfer haberi geldi. Sezon başında Sivasspor'la sözleşmesi bittiği için bedelsiz olarak transfer edilen Douglas'a, Japonya'nın Kashima Antlers takımı talip oldu.
Siyah-beyazlıların eski oyuncusu Zago'nun çalıştırdığı Kashima, bu sezon siyah- beyazlıların neredeyse hiç faydalanamadığı sambacı için 1 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı Douglas için gelen bu teklif yöneticileri çok memnun etti. Tedavisi için ülkesinde bulunan Douglas'a bu teklifi kabul etmesi için baskı yapılacağı iddia edildi.
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