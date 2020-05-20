20 Mayıs 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Douglas için rüya teklif

Douglas için rüya teklif
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

'a çok uzaklardan, 'dan müjdeli bir haberi geldi. Sezon başında 'la sözleşmesi bittiği için bedelsiz olarak transfer edilen 'a, Japonya'nın Kashima Antlers takımı talip oldu.

Siyah-beyazlıların eski oyuncusu Zago'nun çalıştırdığı Kashima, bu sezon siyah- beyazlıların neredeyse hiç faydalanamadığı sambacı için 1 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. 'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı için gelen bu teklif yöneticileri çok memnun etti. Tedavisi için ülkesinde bulunan Douglas'a bu teklifi kabul etmesi için baskı yapılacağı iddia edildi.

Ahmet Nur Çebi'den müjdeli haber! haberin devamı

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