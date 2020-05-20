20 Mayıs 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Benali sürprizi!

Benali sürprizi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

Elneny'nin takımda kalması için 'le görüşmelerini sürdüren yönetimi alternatiflerini de hazırlamış durumda. 'ın listesinde üst sıralarda yer almasa da için görüşmelere başlandığı bildirildi.

Elneny'nin takımda kalması için 'le görüşmelerini sürdüren yönetimi alternatiflerini de hazırlamış durumda. 'ın listesinde üst sıralarda yer almasa da için görüşmelere başlandığı bildirildi. Serie B takımlarından Crotone'de forma giyen Libyalı oyuncunun menajerinin "Takımdan ayrılma kararı aldı" bildirimi üzerine yöneticiler fiyat araştırması yapmaya karar verdi.

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