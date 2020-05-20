Sedat Şahintürk: Sergen Yalçın bize güvenmeli
Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen genç yıldızı Sedat Şahintürk "Sergen Hoca bize güvenmeli, biz de kendisini örnek alıyoruz." dedi.
Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor'da kiralık forma giyen futbolcusu Sedat Şahintürk, teknik direktör Sergen Yalçın'dan genç futbolculara güvenmesini istedi. Sedat, "Sergen hoca Beşiktaş'ın öz kaynağından yetişmiş, Beşiktaş'ın efsaneleşmiş bir ismi. Biz de onu örnek alıyoruz. Biz de öz kaynaktan yetişip Sergen hocamızın yolundan ilerleyip, Beşiktaşımıza faydalı işler yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti: "Sergen hocanın Beşiktaş'a gelmesi genç oyuncular büyük bir şans. Kendisi gençlere önem veren bir isim. Sergen hoca bize güvenmeli. Kulüplerimizin maddi durumları ortada. Kulüplerimiz artık yerli oyunculara ve altyapıya yönelmiş durumda. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Ben de fırsat verilmesi durumunda takımıma (Beşiktaş) faydalı olmak adına elimden gelenin en iyisini yapacağımın sözünü veriyorum."
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