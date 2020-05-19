19 Mayıs 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!

Beşiktaş corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 Giriş Tarihi: 19.05.2020

Son dakika haberine göre , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Pazartesi günü corona virüsü testlerinde daha önce testleri pozitif çıkanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçların negatif olduğunu açıkladı.

Kulübü Pazartesi günü yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir." denildi.

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