Son dakika: Beşiktaş corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!

Son dakika haberine göre Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 18 Mayıs Pazartesi günü corona virüsü testlerinde daha önce testleri pozitif çıkanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçların negatif olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Kulübü 18 Mayıs Pazartesi günü yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir." denildi.

DİĞER