Larin ve Mirin geri dönüyor

Sezon başında Zulte Waregem'e kiralanan golcü Cyle Larin ile geçici olarak Toulouse'a gönderilen stoper Nicolas Isimat-Mirin, Beşiktaş'a geri dönecek ve gelecek sezondan itibaren yeniden forma yarışına katılacak.

Belçika ekibi Zulte Waregem'de 33 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan 25 yaşındaki golcü Cyle Larin, Beşiktaş'a en formda dönecek isim olacak. Fransa Ligi ekibi Toulouse'a kiralanan 28 yaşındaki Nicolas Isimat-Mirin de Kartal'a geri dönecek isimlerden... Kulübünde 16 maça çıkıp 1 gollük performans sergileyen tecrübeli stoper, forma yarışında şansını zorlayacak.





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