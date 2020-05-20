20 Mayıs 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Larin ve Mirin geri dönüyor

Larin ve Mirin geri dönüyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

Sezon başında 'e kiralanan golcü Cyle ile geçici olarak 'a gönderilen stoper Nicolas Isimat-Mirin, 'a geri dönecek ve gelecek sezondan itibaren yeniden forma yarışına katılacak.

ekibi 'de 33 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan 25 yaşındaki golcü Cyle , 'a en formda dönecek isim olacak. Ligi ekibi 'a kiralanan 28 yaşındaki Nicolas Isimat-Mirin de 'a geri dönecek isimlerden... Kulübünde 16 maça çıkıp 1 gollük performans sergileyen tecrübeli stoper, forma yarışında şansını zorlayacak.


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