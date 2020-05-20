Beto'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!

Beşiktaş'ın takibe aldığı Göztepe'nin kalecisi Beto, Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu. Siyah-beyazlı takıma transfer olacağı konuşulan Portekizli kaleci, futbolda her şeyin olabileceğini söyleyerek Beşiktaş'a yeşıl ışık gönderdi.

Portekizli file bekçisi, "Ay sonunda bitecek bir sözleşmem var. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Benimle sadece Beşiktaş değil başka kulüplerde ilgileniyor. Futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Futbolda her şey olur. Beşiktaş dışında diğer kulüplerinde benimle ilgilendiğini biliyorum" diye konuştu.

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