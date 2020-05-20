20 Mayıs 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beto'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!

Beto'dan yeşil ışık!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

'ın takibe aldığı 'nin kalecisi , Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu. Siyah-beyazlı takıma transfer olacağı konuşulan Portekizli kaleci, futbolda her şeyin olabileceğini söyleyerek Beşiktaş'a yeşıl ışık gönderdi.

Portekizli file bekçisi, "Ay sonunda bitecek bir sözleşmem var. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Benimle sadece değil başka kulüplerde ilgileniyor. Futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Futbolda her şey olur. Beşiktaş dışında diğer kulüplerinde benimle ilgilendiğini biliyorum" diye konuştu.

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