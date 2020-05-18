18 Mayıs 2020, Pazartesi

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Beşiktaş'tan transferde dev atak! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını şüphesiz tüm kulüpleri ekonomik anlamda darboğaza sürüklemişti. Bu kulüplerden Beşiktaş, transferde maliyeti düşük oyunculara yönelmişti. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın eski yıldızına kancayı taktı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 17:56
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Beşiktaş'tan transferde dev atak! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Süper Lig'de bu sezon Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük koltuğuna getirilmesiyle adeta yeniden şahlanan Beşiktaş, önümüzdeki yıl için planlamalara başladı.

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Beşiktaş'tan transferde dev atak! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Kulübün yüksek borçlarının üzerine corona virüsü krizinin de eklenmesi üzerine siyah-beyazlı ekip, transfer ve maaş bütçesinde küçülmeye gitti

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Beşiktaş'tan transferde dev atak! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen ancak maliyet anlamında da takım bütçesini zorlamayacak isimlerle görüşen Beşiktaş gözünü Sinan Gümüş'e dikti.

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Beşiktaş'tan transferde dev atak! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Bonservisi İtalya Serie A ekibi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş için siyah beyazlılar bir yıllık kiralık teklifinde bulunacak. Sinan'ın Genoa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Beşiktaş'tan transferde dev atak! Galatasaray'ın eski yıldızı...

MAAŞ ÖDEMESİ GENOA'DAN

Devre arasında Antalyaspor'da kiralık gelen, maaş ödemesi ise İtalyan kulübü tarafından yapılan Sinan Gümüş'ü benzer bir şekilde kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, hiçbir ücret ödemeden 26 yaşındaki oyuncuya forma giydirmeyi hedefliyor.

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