Serdar Sarıdağ: Beşiktaş İbrahim Sehic ile ilgileniyor

Beşiktaş'la ilgili son gelişmeleri A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ aktardı. Sarıdağ, başkanın iyi olduğunu aktarırken "Kaleci transferinde çok sürpriz isimler olabilir. Erzurumspor kalecisi İbrahim Sehic, Beşiktaş'ın kaleci transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor" ifadelerini kullandı.

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