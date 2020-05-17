Beşiktaş'ta Karius'un ardından bir ayrılık daha! Sergen Yalçın onay verdi

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Beşiktaş, iç transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda sözleşmesini fesheden Alman kaleci Loris Karius'un ardından ikinci ayrılık da yolda. Yıldız futbolcunun takımdan gönderilmesine Sergen Yalçın'ın da onay verdiği öğrenildi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 17.05.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 14:20 ABONE OL