17 Mayıs 2020, Pazar

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Beşiktaş'ta Karius'un ardından bir ayrılık daha! Sergen Yalçın onay verdi

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Beşiktaş, iç transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda sözleşmesini fesheden Alman kaleci Loris Karius'un ardından ikinci ayrılık da yolda. Yıldız futbolcunun takımdan gönderilmesine Sergen Yalçın'ın da onay verdiği öğrenildi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 14:20
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Beşiktaş'ta Karius'un ardından bir ayrılık daha! Sergen Yalçın onay verdi

Süper Lig'deki son 8 maçını kazanarak Avrupa kupalarına katılma planları yapan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

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Beşiktaş'ta Karius'un ardından bir ayrılık daha! Sergen Yalçın onay verdi

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer raporu doğrultusunda iç transferde büyük değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş'ta Karius'un ardından bir ayrılık daha! Sergen Yalçın onay verdi

İlk olarak alacakları nedeniyle sözleşmesini fesheden Loris Karius ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda ayrılıklar Alman kaleci ile sınırlı kalmayacak.

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Beşiktaş'ta Karius'un ardından bir ayrılık daha! Sergen Yalçın onay verdi

Halihazırda mali problemleri bulunan ve corona virüsü salgını sonrası diğer kulüpler gibi maddi kayıp yaşayan Kara Kartal, ücretlerinde indirime gitmedikleri takdirde yüksek maaş alan oyuncularla da yollarını ayıracak.

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Beşiktaş'ta Karius'un ardından bir ayrılık daha! Sergen Yalçın onay verdi

Bu doğrultuda oyuncularla görüşmeler gerçekleştirecek yönetimin ilk sırasındaki isimse Kevin-Prince Boateng...

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